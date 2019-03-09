2019/03/09 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..علقت وزارة الخارجية الروسية ،السبت، على حادث العثور على قنبلة تحتوي بداخلها صاعق تفجير دون مواد متفجرة في أمتعة موظف بالسفارة الأمريكية في مطار شيريميتيفو.وقالت الوزارة أن “الحادثة تعتبر “محاولة تنظيم استفزاز في أحد مرافق النقل”، مضيفة أنه “يبدو أن الولايات المتحدة تحاول اختبار دقة ضمان أمن روسيا، ليس فقط من الخارج، بتنظيم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روسيا: السفارة الأمريكية عليها أن تشرح سلوك موظفها الذي حاول جلب القنبلة إلى المطار alansaar.

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