ايها العراقيون لقد تقاسموا الكعكة فهل علمتم؟

2019/03/09 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هايدة العامري

اخر الاخبار التي وردتنا تؤكد ان كل الكلام الذي يضحك به السياسيون العراقيون على شعبهم مثل كلام الاصلاح والتنازلات لكي نخدم الشعب ومحاربة الفاسدين ومن كل هذا الخرط نعم انه خرط بخرط يضحكون به عليكم لكي تمتليء خزائنهم بالمال المسروق من الدولة وهو اصلا مال الشعب العراقي.

لقد تمخض الجبل فولد فأرا نعم ولد فأرا فقد توصل هادي العامري والسيد مقتدى الصدر الى اتفاق بائس وهو تعيين ابو مريم الانصاري وزيرا للداخلية مقابل ان يأخذ تيار الاحرار او سائرون منصب الامين العامة لمجلس الوزراء ومنصب محافظ البنك المركزي لكي يسيطروا على الدولة ويستحوذوا على مقدراتها المالية والصفقة واضحة وضوح الشمس انتم تسرقون الداخلية ونحن نسرق البنك المركزي والامانة العامة لمجلس الوزراء ونسيطر على مقدرات العراق.

كلامي الان للسيد مقتدى الصدر الذي اقنع الشعب العراقي بأنه راعي الاصلاح ولااعرف عن اي اصلاح يتكلم السيد الصدر ويبدو ان الهدف كله ازاحة حزب الدعوة وليس لدي مانع ازيحوا الدعوة ولكن بمن ستأتون والصفقة واضحة وضوح الشمس.

اقول لجميع افراد الشعب العراقي لاخير يرجى بكل هذه الطبقة السياسية ولاخير يرجى بعادل عبد المهدي الذي هو موظف ينفذ اوامر وليد الكريماوي وابو جهاد الهاشمي وانتم ياعراقيين تتحملون كل ماسيحصل لكم ...



عليكم اسقاط سلطة عادل عبد المهدي الدمية البالية المهترئة الذي ينفذ اوامر سائرون والفتح والذين لاانزههم من الفساد والسرقة اللهم اشهد اني بلغت اللهم اشهد اني بلغت اللهم اشهد اني بلغت وكفي بالله خصيما بيني وبينكم وعتبي عتبي على السيد مقتدى الصدر ولن اقول غير هذا الكلام ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم وحمى الله العراق والعراقيين من كل السياسيين .

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