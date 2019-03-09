الاتصالات تعلن إطلاق

2019/03/09 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الاتصالات، السبت، عن اطلاق "التوقيع الالكتروني" الاسبوع المقبل، بهدف بناء نظام معلوماتي متكامل.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالتنا نسخة منه، إنها "تطلق رسميا التوقيع الالكتروني خلال هذا الأسبوع اساسا لبناء نظام معلوماتي رصين في القطاعات التي تمس حياة المواطن وخاصة القطاع المصرفي والمالي في ضمان وصول الرواتب والاعانات المالية الى مستحقيها".

وأضافت الوزارة، أن ذلك يتم "من خلال الربط الآمن بين انظمة احتساب الرواتب والانظمة المصرفية والأمني في تحقيق الربط بين انظمة وقواعد بيانات الدولة محليا وتكاملها مع قواعد المطلوبين عالميا واعتماد الوثائق العراقية عالميا والبلديات والطاقة وغيرها من القطاعات وسوف تقييم الوزارة ورش عمل تخصصية للتعريف باستخدامات التوقيع الالكتروني ودوره في المكننة".

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