سمعو صوتا قويا يخرج من هذا القببر وعندما فتحوة وجدوة ما ادهشهم تعرف على قصة كاملة

2019/03/09 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مفارقة الحياه تلك المرأه بثلاث شهور سمعوا صوتا قويا يخرج من قببرها لن تتخيل ماذا وجدوا تلك القصه الغريبه التى حدثت لمرأه لبنانيه وهى قصة ليست من وحى الخيال بل انها قصه حقيقيه وقد حدثت بالفعل فقد كانت هذه المرأه حامل وكان حملها فى الشهر السابع ولم يكن للحمل دورا فى وفاتها فقد توفيت …

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