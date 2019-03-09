رئاسة الجمهورية الإيرانية تكشف أجندة زيارة روحاني الى العراق

2019/03/09 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئاسة الجمهورية الإيرانية، السبت، أجندة زيارة الرئيس حسن روحاني، إلى العراق، والتي ستجري يوم الإثنين المقبل وتستغرق 3 أيام تلبية لدعوة رسمية من رئيسي الجمهورية برهم صالح، والوزراء عادل عبدالمهدي.

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