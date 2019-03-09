مجلس النواب يتجه نحو تفعيل القوانين المهمة.. من أين لك في مقدمتها

2019/03/09 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو اللجنة المالية النيابية هوشيار عبدالله ،السبت، ان البرلمان يتجه نحو تفعيل قوانين من أين لك هذا والأموال المهربة وكشف الذمم المالية.

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