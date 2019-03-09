حناجر الشعراء تصدح مجددا في مربد البصرة

2019/03/09 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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( المستقلة)/ نريمان المالكي /..



بحضور وزير الثقافة عبد الامير الحمداني و بمشاركة عدد كبير من شعراء العالم و الوطن العربي احتضنت مدينة البصرة ضيوفها المشاركين بمهرجان المربد الشعري 33 دورة الشاعر ( حسين عبداللطيف ) الذي انطلقت فعالياته يوم الاربعاء 6/3/2019 ..صدحت فيه حناجر الشعراء بما في جعبهم من كلمات..هكذا وصف رئيس الهيئة التحضيرية للمهرجان الدكتور سلمان كاصد المهرجان في حديثه ل( المستقلة )..



و اضاف قائلا ” ان عدد الدول المشاركة بما يقارب العشرين دولة مختلفة من اوربا و اسيا و جنوب افريقيا..يتخلل المهرجان اربعة ندوات نقدية”

و اشار الى ان ” المؤتمر سار بشكل جيد و بإشادة الحضور”

كما طالب رئيس مجلس محافظة البصرة الحقوقي صباح البزوني وزارة الثقافة بإكمال البنى التحتية التي تدعم الثقافة و كافة المجالات الاخرى الادبية و الفنية بحديثه ل( المستقلة ) ” ان دار الاوبرا تمثل البنى التحتية لاي مجال ثقافي و ادبي و نحن ماضون في تعاوننا مع وزارة الثقافة لاكمال هذا المشروع..بالإضافة الى مشروع اخر موضوع على الخطة وهو قصر الثقافة و بهذه المشاريع نستطيع ان نقف عليها في ان تكون البصرة عاصمة الثقافة العربية في الاعوام القادمة”

كما تحدث ل( المستقلة ) استاذ البلاغة و النقد الادبي بكلية دار العلوم جامعة المينيا الدكتور حافظ المغربي ” انا لا اخفي سعادتي ان العراق لا بستعيد ذاكرته الثقافية وحدها انما يستعيد معها ذاكرته الام من خلال هذا المهرجان ”

و اشار قائلا ” ان هذا المهرجان يأتي بعد وهدة ثقافية مرت بها الامة العربية و من ضمنها العراق كون مهرجان المربد يعاد على هذا النحو في البصرة انما نحن نسترجع تاريخ معه بدر شاكر السياب ”

فيما اضاف بقوله عن مشاركته في المهرجان ” سأشارك بعدة قصائد في اطار حداثة القصيدة..



و إني سعيد جدا بأنه سيجل في سيرتي اني كنت مشاركا في مهرجان المربد في العراق ”

فيما اشاد الشاعر مزهر حسن بدور اتحاد الادباء و الكتاب في البصرة بقوله ل( المستقلة ) ” ان الاتحاد قام بدوره الرائد و الفعال في اقامة هذا المهرجان على افضل صورة..و المهرجان تضاهرة ثقافية رائعة يعبر عن ما في البصرة من مدلول ادبي و شعري رائع و فني هائل و ان في ابنائها طاقات رائعة تتجسد من خلال هذا المهرجان المربدي الرائع ”

و يستمر هذا المهرجان السنوي الكبير لحين اسدال الستار عن فعالياته مساء يوم السبت 9/3/2019 ..

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