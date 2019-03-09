تواصل الاستعدادات لتنظيم ملتقى العراق المصرفي في بغداد

2019/03/09 | 17:36

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(المستقلة)..تتواصل الاستعدادات لتنظيم ملتقى العراق المصرفي بدورته الرابعة في بغداد يومي 26 – 27 اذار الجاري برعاية البنك المركزي العراقي باشراف مجموعة الاقتصاد والاعمال الدولية، حيث سيتناول مواضيع من شانها النهوض بواقع قطاع المال المحلي، وبمشاركة نخبة من القيادات المصرفية العراقية والعربية، ومجموعة من الخبراء والمتخصصين، ومسؤولين من الشركات التكنولوجية المتخصصة.الخدمات المصرفية الرقميةيتناول الملتقى مواضيع عدة اهمها أولويات البنك المركزي العراقي وعناصر الخطة الخمسية 2016-2020 ، المواءمة بين السياستين النقدية والمالية، وعودة القطاع المصرفي العراقي إلى الساحة الدولية، فضلا عن الخدمات المصرفية الرقمية والتوجهات التكنولوجية الحديثة و المصارف العراقية نحو الخدمات المصرفية الالكترونية، كما يقف عند الجهود التشريعية والتنظيمية لمواكبة خطوات التحديث،و دور شركات التكنولوجية المتخصصة وآفاق التعاون مع القطاع المصرفي العراقي ATM.POS تطور واتساع شبكات نقاط الدفع…..المدير التنفيذي للمجموع المنظمة وليد ابو زكي قال ان “العراق يقف على أعتاب مرحلة تحولات جذرية سياسية، أمنية واقتصادية جديدة، تُرجمت باستكمال مرحلة التحرير وإطلاق ورش إعادة الإعمار والبناء، بالتوازي مع تبني الحكومة خطة اقتصادية شاملة وإجراءات لتطوير مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص بهدف التشجيع على استقطاب استثمارات، جديدة نحو القطاعات الحيوية، وما يعنيه ذلك من الحاجة إلى تدفقات مالية كبيرة”.

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