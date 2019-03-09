تفكيك عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة

2019/03/09 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فككت قوات الشرطة عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة ، مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل وكالة وطن :” ان احدى الدوريات عثرت على عبوة ناسفة كانت موضوعة في منطقة كباشي ، شمال شرق بعقوبة “.واضاف :” ان خبير المتفجرات في شرطة ديالى تمكن من تفكيك العبوة دون اي حادث “.

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