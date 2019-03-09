صحيفة: الرئيس اليمني يغادر السعودية نهائيا عائدا إلى العاصمة المؤقتة عدن

2019/03/09 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "عدن الغد" نقلا عن مصدر حكومي، قوله إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، سيغادر المملكة العربية السعودية بشكل نهائي عائدا إلى العاصمة اليمنية المؤقتة.

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