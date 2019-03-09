2019/03/09 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتناول حلقة اليوم ثلاثة مواضيع: تركيا تعلن إطلاق عملية مشتركة مع روسيا لتسيير دوريات في إدلب السورية، استمرار الاحتجاجات في الجزائر والجيش يوجه رسالة جديدة، نصر الله يقول إن معركة مكافحة الفساد في لبنان قد بدأت.

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