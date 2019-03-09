الجبهة العربية الموحدة تؤكد دعمها لخطة فرض القانون في كركوك

2019/03/09 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت الجبهة العربية الموحدة دعمها المطلق لخطة فرض القانون وقياداتها وذلك من خلال مشاركتها في المؤتمر العربي بحضور اللواء الركن سعد حربية قائد عمليات كركوك.وقال ناظم الشمري الناطق الرسمي باسم الجبهة العربية الموحدة في تصريح صحفي :” ان وفدا من قيادات الجبهة العربية الموحدة شارك في المؤتمر العربي ، وأكد خلاله دعم الجبهة الكامل […]

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