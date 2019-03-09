قمة تونسية بين الصفاقسي والنجم الساحلي في كأس الاتحاد الأفريقي

2019/03/09 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يحتضن ملعب الطيب المهيري بصفاقس، الأحد، قمة تونسية تجمع بين النادي الصفاقسي والنجم الساحلي في إطار الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية ضمن دور المجموعات لكأس الكنفيدرالية الأفريقية لكرة القدم.

سيسعى الصفاقسي إلى استعادة صدارة المجموعة الثانية واستغلال اللعب على أرضه لتحقيق الانتصار على غريمه المحلي والعودة إلى سكة الانتصارات بعد ثلاث تعادلات متتالية دفعته للتراجع إلى المركز الثاني.

ويتصدر النجم الساحلي المجموعة بسبع نقاط من أربع مباريات ومتقدما بنقطة واحدة على الصفاقسي وثلاث نقاط على إينوجو رينجرز النيجيري بينما يتذيل ساليتاس من بوركينا فاسو القاع بثلاث نقاط.

ويتطلع النجم الساحلي، الذي فاز في آخر جولتين ذهابا وإيابا على رينجرز، إلى الاستفادة من الروح المعنوية العالية للاعبيه والتمسك بالقمة والاقتراب خطوة كبيرة من التأهل إلى دور الثمانية.

واعترف محمود المصمودي، مساعد مدرب الصفاقسي، أن فريقه عانى من افتقاد الفاعلية الهجومية في المباريات السابقة، وتمنى أن يكون في قمة الجاهزية أمام النجم الساحلي.

وسيرحب الصفاقسي بعودة فابريس مانوتشو المهاجم القادم من ساحل العاج بعدد تعافيه من الإصابة لمنحه القوة الهجومية المفقودة في المباريات السابقة.

لكن الفريق يعاني من غيابات مهمة بعد أن طالت الإصابات الظهير الأيمن حمزة المثلوثي ووليد القروي ونور الزمان الزموري وسيفقد أيضا جهود لاعب الوسط حبيب الوسلاتي بسبب الإيقاف.

ويريد النجم الساحلي استغلال الانتفاضة التي يعيشها منذ تولي المدرب المخضرم الفرنسي روجيه لومير المهمة والثأر لخسارته على أرضه 1-صفر أمام الصفاقسي في الجولة الافتتاحية الشهر الماضي.

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