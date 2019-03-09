يقاوم الحرارة والكسر.. انه هاتف

2019/03/09 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت شركة روج جير الهاتف الذكي RG655 الجديد للاستخدامات الشاقة، بسعر يبلغ 279 يورو.وأوضحت الشركة الألمانية الصينية أن الهاتف الذكي RG655 الجديد يدعم معيار الحماية

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