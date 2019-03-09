مجلس نينوى: جهات سياسية تقف وراء الهجمات الأخيرة في المحافظة

2019/03/09 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم مجلس محافظة نينوى، اليوم السبت، جهات سياسية بالوقوف وراء التفجيرات الأخيرة التي طالت المحافظة، عازيا الأمر إلى جملة أسباب.وقال عضو المجلس خلف الحديدي في

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