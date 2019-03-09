وزيرتا الصحة والاستثمار يشاركان فى الإحتفال باليوم العالمي للمرأة بحضور رئيس تشاد وقرينته

2019/03/09 | 17:48

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المستقلة – القاهرة -وليد الرمالي

وزيرة الصحة: مصر ستدعم المنظومة الصحية بتشاد وسننقل الخبرات المصرية فى مجال “الوبائيات” و”الأدوية”

وزيرة الصحة : قوافل علاجية لتشاد وخاصة في “العيون” ..ومنح تدريبة لرفع كفاءة الأطقم الطبية فى تشاد

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ان مصر ستدعم المنظومة الطبية فى دولة تشاد، من خلال نقل الخبرات المصرية في مجال التعامل مع الامراض و الوبائيات و الامراض المعدية، مشيرة إلى تسيير قوافل علاجية بكافة التخصصات وعلى رأسها أمراض العيون نظرا لانها من الاحتياجات الضرورية لدى الجانب التشادي.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقد اليوم، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ورئيس الوفد المصري، وبحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور تامر عصام، نائب الوزيرة لشئون الدواء، والسفير المصري بتشاد، والدكتور عيسى دوبرانج، وزير الاقتصاد والتنمية التشادى، والسيد عبد الرحمن مختار، وزير البنية التحتية والنقل وفك العزلة التشادى، والسيد عزيز صالح، وزير الصحة العامة التشادى، اضافة الي رئيسى هيئة تشجيع الاستثمار وغرفة التجارة والصناعة في تشاد، وذلك فى اطار زيارة الوفد المصرى إلى العاصمة التشادية “انجمينا” بناء على تكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحضور ممثلين عن شركتى القابضة للتشييد والتعمير والقابضة للأدوية والكمياويات والمستلزمات الطبية، التابعين لوزارة قطاع الاعمال العام، اضافة إلى اعضاء من جمعية رجال الاعمال المصريين ومجموعة من الشركات المصرية فى مجالات الصحة والدواء والتشييد والبناء.

وأوضحت وزيرة الصحة أن الإجتماع تناول الفرص الاستثمارية بين البلدين وخاصة فى الملف الصحى ، والذى أكد المسئولين فى دولة تشاد ان أهم الملفات التي يجب العمل عليها هو ملف الصحة.

وأشارت وزيرة الصحة إلى دراسة انشاء مركز طبى متخصص باحدى المستشفيات الحكومية بتشاد، شبيه مركز سان بول في اديس ابابا، والذى أنشأته مصر.

وقالت وزيرة الصحة إن الإجتماع تطرق الى امكانية تقديم مصر عدد من المنح العلاجية و التدريبية للأطباء و التمريض و الفنيين لرفع كفاءتهم المهنية، مشيرة إلى انه سيتم زيادة عدد الأطباء الذين يدرسون الزمالة المصرية بما يعود بالإيجاب على صحة المواطن التشادي.

وأضافت وزيرة الصحة أن الإجتماع تطرق أيضا إلى التعاون في مجال الدواء سواء من خلال تصنيع الدواء في تشاد او تصديره، بسعر زهيد ليصبح فى متناول المواطن التشادي، ووجهت فى هذا الصدد نائب الوزيرة لشئون الدواء، ورئيس الشركة القابضة للأدوية لاتخاذ إجراءات تنفيذية لتحقيق هذا.

و استعراضت وزيرة الصحة، الانجازات التي حققتها مصر فى تنفيذ المبادرات الرئاسية مثل مبادرة” ١٠٠مليون صحة” ، و قوائم الانتظار، و مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، مشيرة إلى أن الجانب التشادي أشاد بهذه الإنجازات التي تم تحقيقها فى هذه المبادرات والتى خففت الكثير عن المريض المصري.

كما من المقرر أن تقوم وزيرة الصحة بزيارة تفقدية لاكبر مستشفى حكومي في تشاد لدراسة كيفية دعمها، لرفع كفاءة المنظومة الصحية بتشاد.

ومن جانبها اشارت الدكتورة سحر نصر الى اهتمام الدولة المصرية بملف الصحة مسلطة الضوء على الانجازات التي تمت في قطاع الصحة في مصر خلال الفترة الاخيرة.

يذكر أن الاجتماعات بحثت ، تعزيز الاستثمارات المشتركة خاصة فى مجالات البنية الاساسية والادوية والبناء والتشييد والطاقة المتجددة، وتعميق العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجارى واقامة مجلس رجال اعمال مصرى تشادى لفتح اسواق خارجية للصادرات المصرية بين مصر وتشاد، اضافة إلى التعاون فى مجالات الثروة الحيوانية والنقل البرى والطيران والموارد المائية والرى.

وفى سياق آخر شاركت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الجمعة، فى احتفالية دولة تشاد بيوم المرأة العالمى، والتى افتتحها الرئيس التشادى، إدريس ديبي، والسيدة قرينته، وذلك فى اطار زيارة الوفد المصرى العاصمة التشادية “انجمينا” ، لبحث تعزيز علاقات التعاون والاستثمار بين البلدين.

ونقلت وزيرتا الصحة والاستثمار، تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، للرئيس التشادى، وأكدتا على عمق العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ورحب الرئيس التشادى، بالوازرتين كونهما سيدتين فى الحكومة المصرية، معربا عن تقديره للقيادة السياسية فى مصر لثقتها وإتاحة الفرصة للمرأة للتولى مثل هذه المناصب القيادية.

وطالب الرئيس التشادى، وزيرتا الاستثمار والتعاون الدولي والصحة، بنقل تحياته إلى السيد الرئيس، معربا عن تقدير تشاد لمصر، وقوة ومتانة العلاقات التي تجمع بين البلدين، وأهمية العمل على تنميتها على كافة الأصعدة.

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