2019/03/09 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- رئيس مجلس النواب يوجه اللجنة المالية بأستضافة هيئة المنافذ الحدودية من اجل الوقوف على اسباب عدم تطبيق التعرفة الكمركية في بعض الاحيان في اقليم كردستان وموانئ البصرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يوجه المالية النيابية بأستضافة المنافذ الحدودية .. لهذا السبب) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يوجه المالية النيابية بأستضافة المنافذ الحدودية .. لهذا السبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).