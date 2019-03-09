أيبار يحرم ألافيش من اقتناص المركز الرابع

2019/03/09 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على ملعب "مينديثوروثا"، بادر صاحب الأرض بالتهديف عبر الياباني تاكاشي إينوي (58)، غير أنّ الضيوف أدركوا التعادل بفضل هدف مارك كاردونا (71).بهذا التعادل بقي ألافيش خامساً برصيد 41 نقطة، في حين رفع أيبار رصيد نقاطه إلى 35 في المركز العاشر.

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