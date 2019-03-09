2019/03/09 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى عروسين بولاية ميشيغان الامريكيه هديه بمناسبة زفافهما مكتوب عليها بخط واضح لاتفحوا هذه العلبه الا بعد اول خلاف بينكما ومن المعروف ان هناك خلافات تحدث بين الازواج وخاصة بعد مرور وقت طويل لذا اى علاقه تحتاج الى الرعايه والاهتمام كانت هذه الهديه من عمة العروس وقد قاما بفتح العليه اخيرا بعد تسع سنوات من …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تلقوا خلال زفافهم تلك الهديه المكتوب عليها لا تفتحوا العلبه وبعد تسع سنوات كانت المفاجأه صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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