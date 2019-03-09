الفياض: القطعات العسكرية تأخذ الحيطة والحذر بشأن معارك الباغوز

2019/03/09 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

أعلن مستشار الأمن الوطني العراقي، فالح الفياض، السبت، اتخاذ إجراءات أمنية إضافية على الحدود، بالتزامن مع معارك بلدة "الباغوز" في دير الزور السورية.وعلى هامش زيارة تفقدية أجراها لقاطع الحدود العراقية مع سوريا، قال الفياض إن "الزيارة تأتي ضمن التواصل مع المقاتلين في هذه المنطقة المهمة للإطلاع على الإجراءات المتخذة من قبل الحشد الشعبي والجيش".وأضاف أن "التنسيق الأمني بين القوات الأمنية والحشد الشعبي كبير يصل حد التكامل بين القطعات، بهدف القضاء على فلول داعش".وتابع أن "القطعات العسكرية تأخذ الحيطة والحذر بشأن معارك الباغوز".وأردف أن "الحكومة العراقية تدرس آلية تأمين الحدود من خلال مشروع كبير ومهم، يتضمن جوانب فنية وتقنية وهندسية، سيرى النور خلال السنة المقبلة".وأعلنت الأمم المتحدة أن أكثر من 62 ألف شخص نزحوا بسبب المعارك في الباغوز، وحذرت من أن أعداد من وصلوا إلى "مخيم الهول" فاقت طاقته الاستيعابية.

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