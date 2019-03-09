2019/03/09 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / اصابة ثلاث مدنيين اثر سقوط صاروخ على منزلهم في القائم

09/03/2019 17:48:00 PM |

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واع / مكتب الانبار / ا .ج

اصيب ثلاث مدنيين في الانبار ، السبت، اثر سقوط صاروخ على منزلهم في مدينة القائم من الجانب السوري.

وذكر عضو مجلس محافظة الانبار كريم هلال الكربولي في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "ثلاثة مدنيين اصيبوا اليوم بسقوط صاروخ على منزلهم من الجانب السوري في قضاء القائم غرب الرمادي".

وأضاف الكربولي أن "الصاروخ مجهول المصدر"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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