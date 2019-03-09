الامم المتحدة تكشف: اكثر من ثلاثة ملايين امرأة في العراق يحتجن للمساعدة

2019/03/09 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الأمم المتحدة، ان عدد النساء والفتيات العراقيات اللاتي يحتجن لمساعدات إنسانية خلال عام 2019 يبلغ نحو 3.3 مليون.هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق في بيان مشترك صادر بمناسبة اليوم الدولي للمرأة، حصلت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه اليوم، إن "النساء في العراق وحول العالم لهن الحق بالعيش بكرامة وحرية من دون أي تمييز، فالمساواة بين الرجل والمرأة هو حق من حقوق الإنسان وله دوراً مركزياً ورئيسياً في التنمية المستدامة وتحقيق السلام وحفظ الأمن".

واضاف البيان، "عانت النساء في العراق من مآسي كثيرة نتيجة النزوح المستمر، وكن عانين الصدمات النفسية وأشكال العنف المختلفة بسبب الأزمة المزمنة والتي أثرت سلبًا على قدرتهن في بناء مستقبل أفضل لأنفسهن وعائلاتهن ومجتمعاتهن".

وتقدر الأمم المتحدة عدد النساء والفتيات اللاتي يحتجن لمساعدات إنسانية خلال عام 2019 في أنحاء العراق بحوالي 3.3 مليون، وفق البيان.

واشار البيان الى، ان "على الرغم من أن الحكومتين العراقية وإقليم كردستان العراق قامتا باتخاذ خطوات كبيرة وهامة لدعم حقوق النساء، إلا أنه ما زالت الحاجة قائمة لإعطاء النساء والفتيات الفرصة للمشاركة بصورة فاعلة في وضع السياسات واجراء التغييرات خاصة وأن العراق الآن يحاول أن يتعافى من آثار النزاع الذي استمر لمدة 3 سنوات".

ودعا البيان، "الحكومتين للاستثمار الجدّي في إمكانات النساء في العراق لتعزيز اقتصاد البلاد وتنمية المجتمع".

صندوق الأمم المتحدة للسكان وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، اكدا على التزامهما بالعمل نحو تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة وتمكين النساء في مجال الحماية الاجتماعية وتسهيل وصولهن إلى الخدمات العامة في العراق لرفع مستوى معيشتهن وتحسن نوعية حياة اليافعين والشباب من خلال الحراك السكاني وحقوق الإنسان".



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