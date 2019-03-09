جمعية التضامن تحتفي بفتيات سن التكليف وبالايتام المتفوقين دراسيا - تقرير مصور

2019/03/09 | 18:00

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شبكة اخبار الناصرية:

نظمت جمعية التضامن الاسلامي في ذي قار اليوم حفلها السنوي لتكريم الفتيات البالغات سن التكليف الشرعي والطلبة الايتام المتفوقين دراسيا .

واقيمت الاحتفالية بالتزامن مع ذكرى ولادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام ، وذلك في مسجد وحسينية اهل البيت بالناصرية ، وبرعاية مباشرة من رئيس الج

شبكة اخبار الناصرية:نظمت جمعية التضامن الاسلامي في ذي قار اليوم حفلها السنوي لتكريم الفتيات البالغات سن التكليف الشرعي والطلبة الايتام المتفوقين دراسيا .واقيمت الاحتفالية بالتزامن مع ذكرى ولادة سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام ، وذلك في مسجد وحسينية اهل البيت بالناصرية ، وبرعاية مباشرة من رئيس الجمعية حجة الاسلام الشيخ محمد مهدي الناصري.وقال الناصري في كلمة بالمناسبة ، ان جمعية التضامن اعتادت في كل عام على اقامة احتفالية خاصة لتكريم المبدعين والمتفوقين من الطلبة الايتام في مبراتها تزامنا مع ذكرى ولادة الزهراء عليها السلام .

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