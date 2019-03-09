2019/03/09 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكدت حركة النجباء العراقية ،السبت، استمرار الحركة في الدفاع عن العراق وسيادته الوطنية رغم العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على الحركة الأسبوع الماضي.وقال المتحدث باسم الحركة هاشم الموسوي في مؤتمر صحفي في مقر وكالة أنباء فارس الإيرانية في طهران: “لن نتراجع عن الدفاع عن السيادة العراقية ولن نساوم على حقوقنا”، مشيرا إلى أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النجباء: مستمرون بالدفاع عن العراق رغم العقوبات الأمريكية alansaar.

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