2019/03/09 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..عثرت القوات السورية ،السبت، على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بينها صواريخ أمريكية واسرائيلية في ريف دمشق.وقال قائد ميداني سوري أنه “خلال متابعة عمليات تمشيط المناطق التي تم تطهيرها من الإرهاب في ريف دمشق وبالتعاون مع الجهات المختصة تم العثور في أطراف بلدة يلدا على صواريخ أمريكية ومن صنع كيان العدو الإسرائيلي وكميات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات السورية تعثر على أسلحة أمريكية وإسرائيلية في ريف دمشق alansaar.

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