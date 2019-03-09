مصدر نيابي: قرار البرلمان بدعم القضاء يتضمن تعيينات

2019/03/09 | 18:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أوضح مصدر نيابي قرار مجلس النواب في دعم السلطة القضائية.

وذكر المصدر لوكالة {الفرات نيوز} ان "القرار تضمن توفير المبالغ اللازمة لدعم السلطه القضائية وتوفير الدرجات الوظيفية لمجلس القضاء الاعلى".وكان مجلس النواب صوت اليوم على صيغة قرار لدعم السلطة القضائية.انتهى

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