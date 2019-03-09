2019/03/09 | 18:00

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عاجل مجلس النواب يرفع جلسته الى يوم الاثنين المُقبل

تأریخ التحریر: : 2019/3/9 17:47

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{بغداد:الفرات نيوز} رفع مجلس النواب جلسته الاعتيادية الى يوم الاثنين المُقبل الساعة الواحدة ظهراً..يتبع

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