2019/03/09 | 18:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب يُصوت على صيغة قرار من حيث المبدأ على الغاء مكاتب المفتشين العمومين وتفعيل دور الادعاء العام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/03/09 | 18:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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