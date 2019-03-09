من حيث المبدأ.. البرلمان يُصوت على صيغة قرار لإلغاء مكاتب المفتشين العمومين

2019/03/09 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب، السبت، على صيغة قرار من حيث المبدأ على الغاء مكاتب المفتشين العموميين.

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