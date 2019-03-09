2019/03/09 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس صوت مجلس النواب، السبت، على جملة من القرارت في جلسة مكافحة الفساد والتي عقد بحضور بحضور رئيسي الجمهورية والوزراء فضلاً عن رؤساء مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية.وقال مراسل “ناس”، اليوم (9 اذار 2019)، إن “المجلس وجه باستضافة هيئة المنافذ الحدودية في اللجنة المالية على من اجل الوقوف على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قرارات البرلمان في “جلسة مكافحة الفساد” NAS | موقع ناس الرسمي.

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