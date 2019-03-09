2019/03/09 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعلنت مديرية بلدية الكرادة وسط بغداد، السبت، ان كوادرها أزالت جميع التجاوزات على الأرصفة والكهرباء. واظهرت صور حصل عليها “ناس”، اليوم (9 اذار 2019)، شارع الكرادة داخل وه خال تماماً من البسطيات والتجاوزات.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صور..



وجه جديد لشارع الداخل: البلدية تعلن الكرادة منطقة خالية من البسطيات NAS | موقع ناس الرسمي.

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