English | كوردى


شاهد بالفيديو.. تراجي 7-3-2019 | نصير شمه يساهم في حملة اعادة تأهيل تمثال السياب ضمن حملة
2019/03/09 | 18:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: QbPDtChyOgc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تراجي 7-3-2019 | نصير شمه يساهم في حملة اعادة تأهيل تمثال السياب ضمن حملة "الق البصرة") نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تراجي 7-3-2019 | نصير شمه يساهم في حملة اعادة تأهيل تمثال السياب ضمن حملة "الق البصرة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).

كامل التفاصيل في: قناة الشرقية ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا