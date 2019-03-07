2019/03/09 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QbPDtChyOgc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تراجي 7-3-2019 | نصير شمه يساهم في حملة اعادة تأهيل تمثال السياب ضمن حملة "الق البصرة") نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تراجي 7-3-2019 | نصير شمه يساهم في حملة اعادة تأهيل تمثال السياب ضمن حملة "الق البصرة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).