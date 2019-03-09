2019/03/09 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CziUvSm92Sw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الوزارات الامنية بين التوافق و التنافر) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الوزارات الامنية بين التوافق و التنافر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).