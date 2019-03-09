2019/03/09 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية اعلن اليوم مجلس الوزراء، اليوم الخميس، انه” اعتبارا من الشهر القادم سيتم استقطاع 1 بالمئة من رواتب الموظفين الاسمية”.وذكرت وثيقة مجلس الوزراء التي حصل عليها موقع “اليوم الثامن “، انه” تقرر استقطاع نسبة 1% من الراتب الأسمى من الموظف في أقسام التربية لقاء حصوله على رقم وظيفي موحد”.واضافت …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عاجل بالوثيقة..



الحكومة تفرض استقطاع جديد على رواتب الموظفين صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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