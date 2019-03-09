شرطة كربلاء تخصص رقما ساخنا للإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر

2019/03/09 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة كربلاء، عن تخصيص الرقم (104) بالمجان، للإبلاغ عن جريمة الاتجار بالبشر في المحافظة، بغية تعزيز الامن الوقائي لكافة شرائح المجتمع الكربلائي.وذكر بيان لأعلام شرطة كربلاء، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه اليوم، "تواصل كوادر العلاقات والاعلام الشرطة المجتمعية واللجنة المكلفة في التثقيف والتوعية والإرشاد حول ظاهرة الاتجار بالبشر اسبوعها الرابع على التوالي في توعية جميع شرائح المجتمع".

واضاف البيان، ان "المفارز الامنية المشتركة اعطت شرحاً مفصلاً عن عملية الاتّجار بالبشر من خلال جولة ميدانية لها لعدد من المجمعات الطبية والاسواق والمدارس وكيفية الوقاية منها".

ولفت البيان الى، انه "تم التأكيد على ضرورة التعاون مع الاجهزة الامنية من خلال الاتصال على الرقم الساخن المجاني (١٠٤) هذا وفي نفس السياق تم لصق وتوزيع البروشور الخاص بظاهرة الاتجار بالبشر".

يذكر ان كربلاء لم تسجل أي حالة اتجار بالبشر لكنها تعمل على اجراء الحملات التثقيفية والتوعوية لتعزيز الامن الوقائي والحفاظ على السلم المجتمعي حتى تبقى خالية من جميع بؤر الجريمة والانحراف وايضاً لكي تبقى تنعم بالأمن والسلام.



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