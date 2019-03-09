هل يُهدر ريال مدريد أمواله بلا فائدة؟

2019/03/09 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} كدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، اليوم السبت، على أن مجلس إدارة نادي ريال مدريد، يهدر أموال بلا أي فائدة من أجل دفع رواتب كبيرة للغاية للاعبين لا يفيدون الفريق في أي شيء.

وأشارت الصحيفة الشهيرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إلى أن هناك لاعبين في نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد، يحصلون على رواتب ضخمة للغاية ومع عقد طويل الأمد، وهو ما يضع اللوس بلانكوس في ورطة كبيرة بسبب هذه الأموال الطائلة التي يصرفها كل عام على بعض اللاعبين الذين لا يستحقوا.وقالت أن النجم الويلزي جاريث بيل هو الأعلى راتب من بين لاعبي ريال مدريد بعد رحيل كريستيانو رونالدو بـ15 مليون يورو سنوياً وعقده يمتد حتى عام 2022، وبالتالي سيضطر الرئيس فلورنتينو بيريز لدفع 45 مليون يورو له حتى انتهاء عقده.وأوضحت أن هناك أيضاً فرانشيسكو إيسكو الذي لا يلمس الكرة منذ وصول سانتياجو سولاري يحصل على 6 ملايين يورو سنوياً وعقده يمتد حتى عام 2022، وهو ما يعني أنه يضمن الحصول على هذا الراتب لمدة عامين ونصف.وذكرت أن سيرجيو راموس هو الأخر يحصل على راتب ضخم للغاية حوالي 12 مليون سنوياً، ولكن هو عكس الأخرين حيث عقده سينتهي في نهاية الموسم المقبل، وقد ارتبط اسمه بالانتقال إلى نادي يوفنتوس الإيطالي.وأردفت أن هناك الكثير من اللاعبين في ريال مدريد يحصلون على مبالغ طائلة دون احتياج الفريق لخدماتهم، مثل إبراهيم دياز وماريانو ياز وناتشو وفاييخو، لذلك قد يكون الحل هو إحداث ثورة في الفريق والتخلص من معظمه.انتهى

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