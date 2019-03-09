اصابات بتفجير انتحاري شمال سوريا

2019/03/09 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أعلن مسؤول في مجلس منبج العسكري الذي يقوده الأكراد وتدعمه الولايات المتحدة أن مهاجما انتحاريا بسيارة ملغومة فجر نفسه، اليوم السبت، في بلدة منبج شمالي سوريا، ما أدى إلى إصابة ثمانية أشخاص، معظمهم من المدنيين.

وقال شرفان درويش إن الهجوم وقع بعد ظهر السبت لدى مرور مركبة عسكرية إضافة إلى عدد من السيارات المدنية.وأضاف أن سبعة مدنيين أصيبوا بجروح، أحدهم حالته خطيرة، إلى جانب أحد المقاتلين.وأورد المرصد السوري لحقوق الانسان من مقره في بريطانيا، نبأ الانفجار، قائلا إن عددا من المدنيين والمقاتلين أصيب بجروح.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها، إلا أن داعش الارهابي كان قد أعلن في كانون الثاني مسؤوليته عن هجوم انتحاري في منبج راح ضحيته 19 شخصا، بينهم جنديان ومدنيان أميركيون.انتهى

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