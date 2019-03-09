رئاسة برلمان كوردستان وكتلها تجتمع لتحديد اعضاء اللجان الدائمية بشكل نهائي

2019/03/09 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ من المقرر ان تعقد رئاسة برلمان كوردستان يوم غد الاحد اجتماعا مع رؤساء الكتل المنضوية في البرلمان.

وقال رئيس كتلة الجبهة التركمانية ايدن معروف في حديث متلفز، ان رئاسة برلمان كوردستان ستعقد يوم غد الاحد اجتماعا مع رؤساء الكتل الممثلة في البرلمان بشأن اللجان الدائمة.

واضاف معروف ان اجتماع الغد سيكون الاجتماع الاخير من اجل تحديد اعضاء اللجان.

واشار معروف الى ان الاجتماع المقبل للبرلمان الكوردستاني سيشهد منح الثقة لاعضاء اللجان الدائمة.

ومن المقرر ان تشارك كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في الاجتماع المقبل للبرلمان الكوردستاني.

وكان البر لمان الكوردستاني قد اختار في اجتماع سابق اللجنة القانونية كاول لجنة ومن المقرر ان يتم في اجتماع الغد تحديد الية اختيار اللجان الاخرى.

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