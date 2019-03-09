ما حقيقة عطل وقرصنة نظام الكاميرات في حاسبات مرور اربيل؟

2019/03/09 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تسبب مشكلة الكترونية، توقف العمل في قسم حاسبات الغرامات المرورية في اربيل بشكل شبه تام، فيما نفت مديرية مرور اربيل ان يكون النظام قد تعرض للقرصنة وتؤكد ان جميع ملفات الغرامات محمية.

وقال المتحدث باسم المرور في محافظة اربيل المقدم فاضل حاجي، في تصريح صحفي ان المعلومات التي تحدثت عن قرصنة نظام حاسبات المرور ليست صحيحة، مبينا انه لايخفي بان ان هناك مشكلة فنية في خط انترنت حاسبات الغرامات التي تسجلها الكاميرات الخاصة بالمرور.

واستدرك حاجي ان جميع الملفات محمية وان اي شخص ارتكب مخالفة مرورية

وسجلتها الكاميرات موجودة لدى مديرية المرور ومحمية.

واشار الى ان المشكلة التي حصلت تخص الحاسبات الخاصة بالسيارات الخصوصية، مبينا انه في بعض الاحيان يحصل زخم عال على النظام مما يتسبب بعدم فتحها في الوقت المحدد عندما يقوم الشخص بزيارة موقع المرور الالكتروني.

واضاف حاجي ان هناك خطط لنصب كاميرات المرور في عدد اخر من الشوارع وخصوصا في الشوارع الجديدة مثل الشارع 120 متري الذي تم نصب الكاميرات في بعض اجزائه ولكن ان الذي تسجله الكاميرات لا تدخل الى النظام بصورة مباشرة وان صور ووقت المخالفة تاتي الى المديرية ومن ثم يتم ادخالها في نظام الحاسبة.

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