أردوغان: نكافح من اجل اخوتنا الكورد في العراق وسوريا

2019/03/09 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال الرئيس رجب طيب أردوغان يوم السبت إن تركيا "تكافح في سوريا والعراق وغيرهما كي لا يكون إخوتنا الكورد أدوات في مخططات الإمبرياليين".

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمام تجمع انتخابي لحزب العدالة والتنمية (الحاكم) بولاية ديار بكر جنوب شرقي البلاد.

وأكد الرئيس أردوغان أن تركيا "أنجزت أعمال بمثابة ثورة لحماية حقوق وثقافة وكرامة إخواننا الكورد في تركيا".

وشدد على أن الأمر الوحيد الذي تحتاجه ديار بكر هو التخلص من منظمة "بي كا كا".

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