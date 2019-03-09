2019/03/09 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس علق النائب عن ائتلاف دولة القانون ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني، السبت، على جلسة البرلمان التي عقدت اليوم لمناقشة توحيد جهود مكافحة الفساد.وقال السوداني في تغريدة على “تويتر” وتابعها “ناس” اليوم (9 اذار 2019)، انه “في جلسة مخصصة لمكافحة الفساد..البرلمان يتخذ قرارا مستعجلا ويرتكب خطأ كارثيا بالموافقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شياع: البرلمان ارتكب “خطأ كارثياً” في “جلسة مكافحة الفساد”! NAS | موقع ناس الرسمي.

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