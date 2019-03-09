صور: مندلي الخضراء “ملاذ الربيع”.. للمتقاعدين والتربويين

2019/03/09 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اجتمع، السبت، عددٌ من المتقاعدين الذين يسكنون محافظات متفرقة الذين تنحدر اصولهم من ناحية مندلي شرقي محافظة ديالى، للموسم الثالث على التوالي في الأرض الأم التي ولدوا فيها مع الاجواء الربيعية التي تشهدها.وشكّل المتقاعدون المندلاويّون قبل ثلاث سنوات رابطة باسم (تجمع التربويين والمتثقفين والمتقاعدين في مدينة مندلي).وقال نائب رئيس الرابطة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صور: مندلي الخضراء “ملاذ الربيع”..



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