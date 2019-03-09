البرلمان يرفع جلسته إلى الاثنين المقبل بعد التصويت على قرار مهم

2019/03/09 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

قرر مجلس النواب، رفع جلسته التي عقدت اليوم السبت، إلى الاثنين المقبل، بعد التصويت على صيغة قرار من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين.

وقال مصدر برلماني لـ"الاتجاه برس"، إن "مجلس النواب يصوت خلال جلسته التي عقدت اليوم، على صيغة قرار من حيث المبدأ على الغاء مكاتب المفتشين العمومين".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "المجلس صوت كذلك على صيغة قرار لدعم السلطة القضائية"، مبينا أن "رئاسة البرلمان قررت بعد ذلك رفع الجلسة إلى الاثنين المقبل".

وعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسته الأولى من الفصل التشريعي الثاني برئاسة محمد الحلبوسي وحضور رئيسي الجمهورية والوزراء.

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