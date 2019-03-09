تشيع مهيب لشهداء الحشد الشعبي الذين ارتقوا بتفجير عبوة ناسفة في جرف النصر

2019/03/09 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شيعت هيئة الحشد الشعبي, اليوم السبت, ببغداد مقاتلين اثنين من اللواءين 46 و 47 الذين ارتقوا بتفجير عبوة ناسفة مستهدفة عجلتهم أثناء أداء الواجب في جرف النصر.

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