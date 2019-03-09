الاستخبارات العسكرية الألمانية: عدد المتطرفين بالجيش أكبر مما هو معلن

2019/03/09 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف أحد قادة الاستخبارات العسكرية الألمانية، أن عدد المتطرفين اليمنيين الذين يتم الإعلان عنهم أكثر مما هو معلن عنه حتى الآن.

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