بالفيديو... تحطم حوض سمك في مقهى يحوله لمسبح لحظة تواجد شابين

2019/03/09 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يتوقع زوار إحدى المقاهي في صربيا بأن تتحول زيارتهم للمقهى لإحتساء مشروب، لحمام سباحة.

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