الأركان الكويتية تكشف المسؤول عن وفاة ضابطين

2019/03/09 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ؤقالت رئاسة الأركان الكويتية، اليوم السبت، إنها أنهت التحقيق في وفاة ضابطين من طلبة الكليات العسكرية.

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