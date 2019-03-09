فالح الفياض:قطعاتنا تأخذ الحيطة والحذر على الحدود وهناك مشروع كبير لتأمينها

2019/03/09 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، السبت، اتخاذ اجراءات الحيطة والحذر على الحدود بالتزامن مع معارك منطقة الباغوز السورية، فيما كشف عن موعد تدشين مشروع مهم لتأمين الحدود العراقية.

وقال الفياض على هامش زيارة تفقدية اجراها لقاطع الحدود العراقية مع سوريا، ان “الزيارة تأتي ضمن التواصل مع المقاتلين في هذه المنطقة المهمة للاطلاع على الاجراءات المتخذة من قبل الحشد الشعبي والجيش”، مبينا ان “التنسيق الامني بين القوات الامنية والحشد الشعبي كبير يصل حد التكامل بين القطعات بهدف القضاء على فلول داعش”.

واضاف الفياض، ان “القطعات العسكرية تأخذ الحيطة والحذر بشان معارك الباغوز وتتهيأ لاي طارئ”، لافتا الى ان “الحكومة العراقية تدرس الية تأمين الحدود من خلال مشروع كبير ومهم يتضمن جوانب فنية وتقنية وهندسية سيرى النور خلال السنة المقبلة”.

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