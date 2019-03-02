فالح الفياض يبحث مع القيادات العسكرية غرب الأنبار التطورات الأمنية وتعزيز الأمن على الحدود

2019/03/09 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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بحث مستشار الأمن الوطني رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض, السبت, التطورات الأمنية في القائم غرب الأنبار وتعزيز الأمن على الحدود العراقية السورية.

وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , ان ” الفياض وبرفقة الفريق الركن عبد الامير يار الله معاون رئيس أركان الجيش والفريق الركن حامد الحسيني قائد حرس الحدود تفقد القطعات الأمنية في الحدود العراقية السورية عند الحد الفاصل بين مدينة القائم ومدينة الباغوز السورية”, لافتا الى ان ” الفياض بحث مع القيادات العسكرية التطورات الأمنية في قضاء القائم غرب الأنبار وتعزيز الأمن على الحدود مع سوريا”.

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