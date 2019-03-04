الحشد الشعبي يعزز اجراءاته بالتزامن مع توافد الزائرين الى سامراء المقدسة

2019/03/09 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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عزز الحشد الشعبي، السبت، اجراءاته الامنية بالتزامن مع توافد الزائرين الى سامراء المقدسية لاحياء ذكرى استشهاد الإمام علي بن محمد الهادي (عليه السلام).

وذكر اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، ان قوات الحشد الشعبي كثفت اجراءاتها والانتشار الامني في سامراء المقدسة بالتعاون مع الاجهزة الامنية، مبينا ان قيادات قواطع العمليات صلاح الدين-سامراء-شرق دجلة تشارك بتأمين الزيارة.

واضاف ان الحشد والقوات الامنية انتشروا على طول طريق بغداد – سامراء، لافتا الى ان اعداد كبيرة من الزائرين وصلت الى المدينة المقدسة.

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